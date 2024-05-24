



В Камышине сотни горожан стали свидетелями необычной картины. В течение нескольких часов на Бородинском мосту работали специалисты с альпинистским оборудованием.

Местные паблики в социальных сетях тут же запестрили фотографиями с места событий. К обсуждению быстро подключилось большое количество горожан. Кто-то предположил, что в городе проходят некие учения, а кто-то уверял, что начался долгожданный ремонт сооружения, а альпинисты восстанавливают основание моста.

Как оказалось, горожане были не так далеки от истины. Только ремонт железобетонных мостовых пролётов был произведён весьма экстравагантным способом.

– Нами была получена заявка от представителей речпорта о том, что обнажившаяся арматура Бородинского моста мешает судоходству. Для разрешения ситуации администрацией были вызваны специалисты, которые с помощью альпинистского оборудования спустились в подмосковную часть и спилили железные прутья, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

Отметим, о том, насколько безопасны такого рода конструктивные изменения вносимые в мостовой переход, в комментарии властей не уточняется.

Фото: Камышин, какой он есть, t.me