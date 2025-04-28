



28 апреля в Волгограде откроется трёхдневный международный форум «Великое наследие — общее будущее». Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии примут участие свыше 500 делегатов, в числе которых парламентарии стран СНГ, Азии, Европы и Латинской Америки, а также, политики, общественные деятели и эксперты.

Отметим, форум в городе-герое – одно из центральных событий празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Ранее редакция сообщала, что в пленарном заседании форума примут участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.