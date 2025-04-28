Мусоровозы в Волгограде до 30 апреля на три дня ушли в тень





В Волгограде в связи с ограничением движения грузового транспорта, бригады регионального оператора по сбору ТКО «ЭкоЦентр» на три дня перешли на особый режим работы. Как сообщает ИА «Высота 102», в период с 27 апреля по 30 апреля сбор отходов на улицах в Центральном, Краснооктябрьском и Дзержинском районах будет производиться лишь в ночные часы.

Напомним, что запрет на передвижение большегрузов по улицам Волгограда установлен на три дня в соответствии с Распоряжением от 26 апреля департамента городского хозяйства администрации Волгограда «Об ограничениях движения грузового автомобильного транспорта по территории Волгограда в период подготовки и проведения патриотического форума и общественно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Запрет распространяется не только на транзитные грузовики, но даже на коммунальную городскую технику.

В связи с временным ночным режимом работы мусоровозов в «ЭкоЦентре» призывают руководителей УК и ТСЖ обеспечить доступность техники к местам накопления отходов, к контейнерным площадкам в ночное время.