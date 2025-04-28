В Волгоградской области учредят День многодетной семьи





В Волгоградской области планируют учредить День многодетной семьи. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий законопроект разработан региональным комитетом социальной защиты по инициативе некоммерческой организации «Многодетный Волгоград».

- Проектом закона предлагается установить День многодетной семьи в Волгоградской области 21 декабря, так как именно в этот период сложилась практика подведения итогов года по работе с семьями, поддержки семейных ценностей и укрепления института семьи, - сообщили в администрации Волгоградской области.

Отметим, по данным властей, в Волгоградской области по итогам 2024 года количество многодетных семей составило более 36,5 тысяч. Инициатива по учреждению Дня многодетной семьи, по мнению профильного комитета, должна подчеркнуть её статус и роль в современном обществе, а также позволит создать дополнительную возможность для обсуждения важных и наболевших вопросов. В настоящий момент проект закона уже согласован с профильными органами исполнительной власти.

Фото из архива ИА «Высота 102»