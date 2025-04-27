В Волгограде скончался артист НЭТа Алексей Суворов





В Волгограде на 52-м году жизни скончался сотрудник НЭТа Алексей Суворов. Об этом сообщается в опубликованном некрологе театра, передает V102.RU.

Известно, что Алексей учился на первом курсе творческой мастерской, который набирал художественный руководитель театра Отар Джангишерашвили. В театре он работал монтировщиком сцены и играл в спектаклях.

- Коллектив Нового экспериментального театра выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Суворова, – сообщается в некрологе.

Церемония прощания пройдет 30 апреля с 12:30 по ул. Землячки, 74, стр. 15, зал 1.

Фото: НЭТ / vk.com