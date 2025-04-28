Россельхознадзор забраковал 15 тонн меда волгоградского пасечника

Фото V102.RU
Общество 28.04.2025 08:53
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28.04.2025 08:53
Фото V102.RU
Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения в деятельности ветеринарной службы государственного учреждения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, ветеринарным специалистом ГБУ ВО «Даниловская райСББЖ» оформлен производственный сертификат на 15 т мёда натурального цветочного, собранного на пасеке, без указания количества пчелосемей. Исходя из этого, не представляется возможным подсчитать количество меда, выработанного на ферме. При этом в среднем одна пчелосемья может производить до 150 кг меда за сезон. Но в данном случае количество пчелосемей неизвестно, что может привести к выпуску продукции без прослеживаемости, подчеркнули в ведомстве.По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, в адрес комитета ветеринарии области направлены соответствующие материалы для принятия мер реагирования в рамках компетенции.
Фото V102.RU
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