В Волгоградской области на пожаре погиб 14-летний подросток

Сегодня, 28 апреля, в Урюпинском районе Волгоградской области в результате пожара в частном доме погиб 14-летний подросток. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, происшествие случилось ночью в хуторе Нижнецепляевский.

В 02.10 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании частного домовладения.

- По всей площади деревянный дом размером 8х7 м., - сообщили в оперативном ведомстве. - К сожалению, погиб ребенок 2011 г.р.

Пожар тушили больше часа пожарные подразделения ПЧ-80 станицы Михайловская. Ликвидация была объявлена в 03:29. Причины возгорания устанавливаются.

Фото из архива V102.RU