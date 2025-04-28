В Волгограде из-за атаки БПЛА на Ленобласть задерживается прилёт и вылет самолётов





В Волгоградском аэропорту задерживается прилёт и вылет сразу трёх самолётов. Как сообщает ИА «Высота 102», вовремя не прибудут в воздушную гавань рейсы компаний «Смартавиа», «Россия» и S7 Airlines из Петербурга и Москвы.

Согласно информации электронного табло аэропорта, рейс 5N 511 задержится на 1 час 15 минут. Его прибытие в Волгоград должно произойти лишь в 12:30. Ещё один рейс из северной столицы FV 6117 задержится без малого на два часа. Уточнённое время прибытия запланировано на 13:40. Московский рейс S7 2145 совершит посадку в областном центре с 55-минутным опозданием в 14:30.

Соответственно, сдвинулось на более поздний срок и время вылетов. Рейс 5N 512 покинет Волгоградский аэропорт в 13:10, FV 6118 в 14:30, S7 2146 в 15:10.

Отметим, корректировки в авиарасписании произошли на фоне введения запрета на приём и вылет самолётов в аэропорту Пулково. Ограничения вводились 28 апреля в период с 7:25 до 9:30 из-за налёта беспилотников. По информации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в воздушном пространстве региона были сбиты 2 БПЛА. Благодаря грамотным действиям дежурных расчётов ПВО пострадавших и разрушений удалось избежать.