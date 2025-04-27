Ни рынка, ни парка: что сейчас происходит на месте торговой площади «Олимпия‎»





Прошло почти четыре месяца с момента сноса торговых рядов рынка «Олимпия‎» в Дзержинском районе Волгограда. Несмотря на это, некогда популярное место стало больше похоже на свалку строительных отходов.

Фотограф ИА «Высота 102» побывал на месте, где раньше велась бойкая торговля, чтобы запечатлеть остатки былого места притяжения горожан.





О ликвидации рынка стало известно 26 декабря прошлого года. Ещё в 2022 году власти Волгограда, ранее сдавшие территорию под рынком в долгосрочную аренду футбольному клубу «Олимпия», отказались продлевать договор.





Долгое время арендатор пытался оспорить решение муниципалитета, но в декабре 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону мэрии, предписав освободить территорию от нестационарных объектов.





Тогда продавцы начали в спешке вывозить все свое имущество, вплоть до дверей, оконных рам и прилавков, чтобы хоть как-то возместить траты после закупки продукции на новый сезон. Многим не удалось оправиться после убытков и пришлось закончить свою предпринимательскую деятельность.

Спустя почти 4 месяца с момента начала сноса здесь по-прежнему можно увидеть лишь «скелеты» из металлических конструкций и бетонные основания торговых построек. Рабочие по-прежнему не спеша продолжают вывозить остатки павильонов.





В конечном итоге волгоградцы остались без любимого рынка, где они могли приобрести свежие продукты по сравнительно недорогой цене. Особенно пострадали пенсионеры, которые не могут себе позволить приобрести продукты по магазинным ценам. После сноса рынка «Олимпия» администрация Дзержинского района планирует благоустроить данную территорию. Какой конкретно объект рекреации появится здесь – не сообщается.





В свою очередь, в администрации города на запрос информагентства сообщили, сроки выполнения работ по благоустройству месте будут определены лишь после того, как территория полностью будет освобождена от рыночных павильонов.

- В рамках исполнения решения суда организатор торговой площадке обязан полностью освободить территорию, в том числе вывезти мусор. Согласно нормам федерального законодательства, контроль за исполнением судебных решений осуществляет соответствующее федеральное ведомство - Федеральная служба судебных приставов. Порядок и сроки выполнения работ по благоустройству будут определены после полного освобождения данного земельного участка, - пояснили в пресс-службе мэрии.





Фото: Павел Мирошкин / V102.RU