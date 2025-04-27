Общество

Штрафы за утечку данных, реестр должников и кредитные мошенничества: какие законы вступят в силу в мае

Общество 27.04.2025 17:11
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27.04.2025 17:11


В последний месяц весны в России вступят законы, которые смогут обезопасить жизнь жителям Волгоградской области и других регионов. По информации Госдумы РФ, в мае вырастут штрафы за утечку личных данных граждан, появится реестр должников по алиментам, а также усилят меры по противодействию мошенничеств. 

2 мая 

В России вступил в силу закон, который расширит основания для признания иноагентом. Иностранным агентом теперь могут стать те, кто помогает иностранным госорганам, действующих против интересов России. 

15 мая 

С этой даты кредитные организации будут обязаны разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента. 

25 мая

В России появится открытый реестр должников по алиментам. Сведения об этих лицах и соответствующих исполнительных производствах будут открыты до полного погашения долга.

30 мая

Штрафы за утечку данных россиян теперь вырастут в несколько раз. Для организаций, повторно допустивших нарушения, штрафы станут оборотными — они могут достичь 3% годовой выручки.

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