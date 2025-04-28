Росстат назвал самый густонаселенный район Волгограда

В Волжском насчитали 313034 жителей, в Камышине – 104220, в Михайловке – 81602 человека. Самыми густонаселенными районами Волгоградской области стали Городищенский – 59848 жителей и Среднеахтубинский – 61258 человек.
В Котовском районе проживали на начало года 28243 человека, из них в Котово – 19955 человек, в Палассовском – 37474 (в райцентре 14456 человек), в Быковском – 24327 человек. Самым малочисленным является Даниловский район с показателем 11928 человек. А самым малочисленным сельским поселением Меловатское Жирновского района. Здесь проживают всего 252 жителя.
К районам с небольшим количеством жителей можно отнести также Алексеевский (14711), Нехаевский (12587), Ольховский (15613), Фроловский (13564).
Фото V102.RU