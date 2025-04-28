Росстат назвал самый густонаселенный район Волгограда





В Росстате опубликовали подробные данные о численности населения в городах и районах Волгоградской области. Ранее статистическое ведомство В Росстате опубликовали подробные данные о численности населения в городах и районах Волгоградской области. Ранее статистическое ведомство подтвердило статус Волгограда как города-миллионника, в котором на 1 января 2025 года проживал 1 миллион 12 тысяч 219 человек.

Согласно новым данным, передает ИА «Высота 102», самым густонаселенным районом города-героя является Дзержинский – 184707 жителей. На втором месте по численности населения располагается Красноармейский район – 159232 человека, на третьем – Краснооктябрьский (144512 человек). В Советском районе насчитывается 134608 жителей, в Ворошиловском районе - 78080 человек, в Кировском – 98696. В Тракторозаводском проживают 130460 человек, а в Центральном – 81924.В Волжском насчитали 313034 жителей, в Камышине – 104220, в Михайловке – 81602 человека. Самыми густонаселенными районами Волгоградской области стали Городищенский – 59848 жителей и Среднеахтубинский – 61258 человек.В Котовском районе проживали на начало года 28243 человека, из них в Котово – 19955 человек, в Палассовском – 37474 (в райцентре 14456 человек), в Быковском – 24327 человек. Самым малочисленным является Даниловский район с показателем 11928 человек. А самым малочисленным сельским поселением Меловатское Жирновского района. Здесь проживают всего 252 жителя.К районам с небольшим количеством жителей можно отнести также Алексеевский (14711), Нехаевский (12587), Ольховский (15613), Фроловский (13564).