Общество

В Волгоградской области пообещали на новой неделе дожди и заморозки до -5º

Общество 27.04.2025 21:10
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27.04.2025 21:10


В Волгограде и области синоптики спрогнозировали дожди и устойчивым минус. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, морозы будут сопровождаться сильным ветром и гололедицей. 

- В понедельник, 28 апреля, ожидается ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до -5º, днем +7...+12º. Местами ожидается небольшой дождь, - рассказали в Волгоградском ЦГМС. - 29 апреля также ожидается ветер юго-западного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночью заморозки до 0…-5º, днем воздух прогреется до +12...+17º.

30 апреля ожидается небольшой дождь с порывами ветра 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +1…+6º; днем +14...+19º.

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