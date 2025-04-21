Под Волгоградом из силосной ямы сделали отхожее место

Происшествия 21.04.2025 10:12
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21.04.2025 10:12
Факт нарушения земельного законодательства выявлен на участке сельхозназначения в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Россельхознадзора, разлив жидких отходов зафиксирован на территории 1600 квадратных метров. Выяснилось, что на поле находится заброшенная силосная яма с бетонными стенами, откуда, предположительно, и вытекли отходы. Специалисты отобрали пробы почвы на предмет заражения тяжелыми металлами.
В настоящее время должностными лицами в прокуратуру подготовлено заявление о согласовании проведения внеплановой документарной проверки в отношении нарушителя. По результатам согласования прокуратурой проведения внепланового контрольного мероприятия должностными лицами управления будут приняты меры.
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