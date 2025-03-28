В Волгограде стали известны даты репетиций парада Победы





В Волгограде опубликованы даты проведения репетиций парада в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», тренировки продолжительностью 3 часа состоятся 2, 4 и 7 мая. Соответствующая информация содержится в документации к аукциону по звуковому сопровождению мероприятия.

Отметим, контракт предусматривает поставку необходимого оборудования, а также обеспечение его работоспособности как на протяжении репетиций, так и во время парада подразделений Волгоградского территориального гарнизона на площади Павших Борцов 9 мая. На эти цели из бюджета выделено 600 тыс. рублей. Подрядчика отберут в начале апреля.