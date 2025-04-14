В Волгограде «Генерал» месяц проработает на маршруте №21





В Волгоград для оценки эксплуатационных характеристик поступил новый электробус «Генерал». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, электротранспорт в тестовом режиме проработает в течении месяца на маршруте №21 «Железнодорожный вокзал – пос. ГЭС».

Согласно характеристикам, электробус производства «ПК «Транспортные системы» вмещает 80 пассажиров. На полной зарядке сможет проезжать от 70 до 110 километров.

От других моделей транспорт отличается уникальной системой комбинированной зарядки, при которой заряд аккумуляторных батарей возможен от трех разных источников питания: контактной сети, зарядной станции и от розетки 380В.

Фото: пресс-служба администрации Волгограда