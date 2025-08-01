Чета Макарских призвала волгоградских чиновников не разводиться





На тему традиционных ценностей и важности семьи порассуждали в Волгоградской области актеры Виктория и Антон Макарские, встречу с которыми организовало общество «Знание» в Волжском. В центр культуры и искусства «Октябрь» пришли государственные и муниципальные служащие.

Ведущие проекта «Святыни России» обсудили роль семьи в жизни каждого человека, а также взаимоотношения между детьми и родителями. Спикеры делились своим жизненным опытом и личными историями, рассказывали о наставлениях старших поколений, подчеркивая значение поддержки и уважения внутри каждой семьи.

Например, Виктория вспомнила мудрые советы своей бабушки.

- Важно, чтобы мужчина увидел в тебе не просто спутницу, а опору, с которой он сможет построить крепкую семью и не бояться дать жизнь детям в нашем сложном мире. Это основное правило, с которого начинается любая семья еще до свадьбы, - поделилась ведущая.

Была поднята и тема тревожной тенденции роста разводов в стране. По мнению ведущих, современные стереотипы нередко искажают представления о браке, тем самым вызывая сомнения у молодых пар в создании семьи. Именно поэтому участники призвали вернуться к традиционным ценностям, основанным на уважении, любви и взаимопомощи.

Макарские акцентировали внимание на том, что настоящая любовь выражается не только в словах, но и в действиях, проявляющихся в ежедневных заботах и внимании друг к другу.

- Самая главная традиция – это не разводиться. Важно передать своим детям чувство ответственности за семью, воспитать в духе взаимоуважения и поддержки, что поможет избежать многих конфликтов и укрепит фундаментальные основы семейных отношений, - заявила Виктория.