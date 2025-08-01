На Ангарском в Волгограде ограничат движение до 11 августа из-за ремонта переезда

В Волгограде 2 августа начнутся работы по реконструкции трамвайных путей на переезде напротив здания №17г по улице Ангарская. Об этом V102.RU сообщили в мэрии.

- В связи с реконструкцией переезда движение автомобильного транспорта на участке ул. Ангарской в границах улиц Бурейской и Нильской будет ограничено с 00.00 2 августа до 24.00 11 августа, - сообщили в администрации.

На месте демонтированного пути, проходящего параллельно улицы Ангарской, для автомобилистов подготовят временное дорожное полотно по одной полосе движения в каждом направлении. Кроме того, объезд места проведения работ можно осуществлять по улицам Илекской, Продольной и Волчанской.

Подрядной организации, которая проводит реконструкцию трамвайной линии в Центральном и Дзержинском районах, на указанном переезде предстоит демонтировать старую рельсошпальную решетку, обустроить новое основание пути и смонтировать современное трамвайное полотно. Также здесь уложат новый слой асфальтобетона вровень с рельсами, что движение транспортных средств через трамвайные пути было более плавным.