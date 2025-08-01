Сегодня, 1 августа, в Волжском проводят в последний путь бойца отряда «Бессмертный Сталинград» Павла Анфилофьева. Тяжелую весть сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов.
Воин стоял у истоков создания отряда и был образцовым защитником родины.
Он родился в Волжском Волгоградской области, после окончания школы стал автослесарем, занимался прокладкой газопроводов. Срочную службу отслужил в мотострелковой роте нашего 255 полка, потом создал семью.
- Воинский и человеческий опыт, его стойкость, требовательность к себе стали очень важными. Он стал ориентиром, на которого равнялись другие. Сила духа и уверенность стали точкой опоры для менее опытных боевых товарищей, - вспоминает депутат.
Павел был ранен в боях, был награжден медалями «За отвагу», «За храбрость» и Орденом Мужества.
После ранений стал инструктором в Центре боевой подготовки отряда. Но через некоторое время сам изъявил желание вернуться на линию соприкосновения. И погиб в бою.
У Павла недавно родился сын. Сегодня его проводят в последний путь супруга, родители, все, кто его знал и любил. Отпевание пройдет в храме Александра Невского Волжского.
Фото Андрей Гимбатов t.me