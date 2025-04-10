Волгоградка лишилась Audi A4 из-за 46 неоплаченных штрафов

В Волгоградской области собственница авто представительского класса Audi A4 лишилась машины из-за 46 неоплаченных штрафов ГИБДД. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, всего в отношении автомобилистки на исполнении находилось 49 производств, львиную долю из которых составляли штрафы за нарушение ПДД.

- Женщина регулярно нарушала скорость движения автомобиля, проезжала на запрещающий сигнал светофора, но штрафы добровольно не оплачивала, - сообщили в ведомстве.

В результате на ее иномарку был наложен арест. Женщина, которая после этого стала пешеходом, не захотела расставаться с машиной и оплатила долг в сумме 79 тысяч рублей.

Фото из архива V102.RU