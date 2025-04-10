Несколько очагов горящего камыша тушат на западе Волгограда





В Дзержинском районе Волгограда сотрудники МЧС 10 апреля днем выехали на тушение пожара. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ведомства, на западе города-героя разгорелся камыш.

– В Дзержинском районе горит камыш. Пожарно-спасательные подразделения уже прибыли на место, – сообщили в ответ на запрос журналистов в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Здесь также уточнили, что горение происходит несколькими очагами. Однако, заверяют спасатели, угрозы для жителей и их имущества нет.