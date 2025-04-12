



В Волгоградской области нарастят возможности региональной системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель». Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшее время в неё будут включены 33 камеры. Оборудование будет установлено на территории 20 муниципальных районов и городских округов. Соответствующий контракт был размещён 11 апреля на Госзакупках.

Согласно проектно-сметной документации системы зондирования разместят в х. Колобродов и х. Выездинский Фроловского района; п. Ерзовка Городищенского района; с. Варькино Дубовского района; п. Кислово Быковского района; ст. Березовская Даниловского района; на ул. Рокоссовского г. Волгограда; ст. Сиротинская и ст. Трехостровская Иловлинского района; с. Белогорки, с. Гусёлка, с. Верхняя Добринка, с. Воднобуерачное Камышинского района; ст. Нижний Чир и г. Суровикино Суровикинского района; х. Галушкинский Новоаннинского района; с. Захаровка, с. Александровка Ольховского района; ст. Слащевская Кумылженского района; п. Елань Еланского района; ст. Пугачевская и г. Котельниково Котельниковского района; п. Прудовой, с. Салтово и п. Светлый Яр Светлоярского района; с. Старая Полтавка и с. Иловатка Старополтавского района; участок трассы Р-22 и ст. Арчединская на территории Михайловского района; с. Перещепное и с. Бурлук Котовского района; с. Покровка Ленинского района; ст. Кумылженская Кумылженского района.

Отметим, всё оборудование должны быть поставлено в облкомприроды в течение 60 дней после подписания контракта, а затем смонтировано непосредственно в определённых точках. Помимо камер специалистам предстоит передать и прочие компоненты, необходимые для работы и трансляции видеосигнала. На эти цели выделено 17,6 млн рублей. Подрядная организация будет определена к концу апреля 2025 года.