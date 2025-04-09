Общество

Банк России выпустил юбилейные монеты с «Родиной-матерью»

Общество 09.04.2025 19:28
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09.04.2025 19:28


Банк России сегодня, 9 апреля, выпустил памятные монеты серии «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в оборот введены серебряные монеты номиналом 3 рубля, серебряные номиналом 100 рублей, золотые номиналом 50 рублей, золотые номиналом 10 000 рублей и выполненная из не драгоценных металлов монета номиналом 50 рублей.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) и 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1000,0 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 39,0 и 100,0 мм соответственно. Золотые монеты номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) и 10 000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1000,0 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 22,6 и 100,0 мм соответственно.

На каждой юбилейной монете присутствует изображение скульптуры «Родина-мать зовет!», которая, напомним, стала частью логотипа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На монетах ее изображение используется с другими сценами войны. Например, на серебряной монете номиналом 100 рублей изображен рисунок советских солдат, водружающих флаг над Рейхстагом и бросающих вражеские знамена. Также на монетах можно увидеть салют на Красной площади.

Больше всего выпущено 50-рублевых монет из не драгоценных металлов – 1 миллион штук. Меньше всего – десятитысячных монет (всего 50 штук).

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Фото: Центральный банк РФ


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