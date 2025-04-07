Погода на Благовещение подскажет волгоградцам, каким будет лето

Общество 07.04.2025 08:02
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07.04.2025 08:02
Сегодня, 7 апреля, православные отмечают большой праздник – Благовещение. Наши предки заметили, что по погоде в этот день можно судить о том, каким будет лето, и стоит ли ждать хороших урожаев в этом году.
Если на Благовещение на безоблачном небе ярко светит солнце, летом будет много гроз. Гроза 7 апреля предсказывает хороший урожай орехов, а дождь – к половодью и богатому улову рыбы целый год.
Снег на Благовещение обещает неурожайный год, а ветер и туман – хороший урожай. Снежное Благовещение — к неурожайному году.
Если праздничный день выдался умеренно теплым, то на полях весь год будет хороший урожай. Мороз 7 апреля означал много груздей осенью. А мокрое Благовещение – к грибному лету.
Между тем, напомним, как сообщало V102.RU, погода в ближайшее время в регионе испортится. Сегодня местами могут пройти грозы с дождями, также прогнозируют усиление ветра и снижение температуры ночью. А завтра в области может выпасть даже снег.
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