



Волгоградский ЦГМС уточнил прогноз погоды на ближайшие три дня. Как сообщает ИА «Высота 102», метеорологи предупредили жителей региона о 23-градусных температурных качелях, ливнях, усилении ветра и мокром снеге на фоне ночных заморозков.

7 апреля температура воздуха прогреется днём составит +14...+19ºC, местами до +23ºC, а ночью опустится до +5...+10ºС, при прояснении возможно понижение вплоть до 0ºC. Днём по области ожидаются небольшие дожди с грозами. Ветер будет в дневные часы 9-14 м/с, с усилением при порывах до 15-18 м/с.

8 апреля днём воздух прогреется +7...+12ºС, в восточных районах области +17...+22ºС, ночью температура опуститься до +5...+10ºС, в отдельных районах вновь возможно понижение вплоть до нулевой отметки. Также прогнозируются дождь, мокрый снег и усиление ветра вплоть до 18-23 м/с.

9 апреля температура в отдельных районах и вовсе сможет уйти в минус. Днём столбик термометра покажет +5...+10ºC, ночью +2...+7ºС. На севере области при прояснении возможны заморозки до -3 ºC. Ветер будет 6-11 м/с.

Волгоград также будет затронут похолоданием, однако прогноз для областного центра менее драматичен. Здесь не ожидается мокрый снег, а на пике температура не должна опуститься ниже +3…+5ºС в ночные часы.

Напомним, накануне редакция уже сообщала о введении на территории региона жёлтого уровня погодной опасности из-за сильного ветра и гроз. Сегодня Гидромедцентр уточнил прогноз и к потенциально опасным явлениям специалисты добавили сильный ливень. Он прогнозируется в Волгоградской области с 8:00 до 11:00 8 апреля.