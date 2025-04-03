Волгоградца осудили на 14 лет за диверсию на железной дороге

Волгоградский облсуд вынес приговор 23-летнему мужчине, обвиняемому в госизмене и в диверсии. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов региона, Станислав Ильчук, не поддерживающий политический курс РФ и СВО, в конце мая 2024 года в Интернете вступил в переписку с представителем спецслужб Украины и предложил свою помощь в деятельности, направленной против безопасности страны, за вознаграждение.

Получив задание от куратора, 23-летний Ильчук прибыл на участок железной дороги, где расположен металлический шкаф стационарного путевого рельсосмазывателя, при помощи монтировки и лома он вскрыл шкаф и облил керосином, после чего поджег. Вспыхнувший пожар волгоградец снял на мобильный телефон, а видеозапись отправил куратору в качестве отчета.

Таким образом, установили в суде, волгоградец пытался создать чрезвычайную ситуацию и нанести ущерб экономике и обороноспособности Российской Федерации, помешав воинским перевозкам.

Подсудимый признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.