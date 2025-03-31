Общество 31.03.2025 10:32
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31.03.2025 10:32
Специалисты выявили факт реализации саженцев, отсутствующих в Госреестре, через интернет-магазин в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении ведомства, покупателям предлагались 45 сортов посадочного материала саженцев винограда и 6 сортов саженцев груши, происхождение которых признали сомнительным.
Управлением в адрес юридического лица выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с начала года выявил в Волгоградской области более 200 сортов семян и посадочного материала, не включенных в Госреестр.
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