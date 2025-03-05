Общество

Россельхознадзор пресек торговлю саженцами винограда «Ламброджини» и «Рэмбо»

Общество 05.03.2025 14:26
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05.03.2025 14:26


В Волгоградской области Россельхознадзором выявлено более 200 сортов семян и посадочного материала, не включенных в Госреестр. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, с 1 января по 28 февраля 2025 года межрегиональным управлением  объявлено 8 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований при торговле  112 сортами семян овощных культур и 116 сортами саженцев плодово-ягодных культур, не включенных в данный документ.  
Например, только за один день сотрудники Россельхознадзора обнаружили на площадке интернет-магазина, принадлежащего волгоградскому предпринимателю, предложения о покупке 30 сортов саженцев винограда и плодовых культур, не состоящих в реестре. Так,  в интернет-магазине продавались саженцы винограда «Аватар», «Антоний великий», «Бажена», «Велес», «Викинг», «Клубничный», «Лора», «Сенсация», «Супер-экстра», «Рошфор», «Рэмбо», «Сфинкс», «Тимур», «Ламборджини», «Ведьмины пальцы»; сорта саженцев яблони «Джеромини», «Розовый жемчуг», «Черный бриллиант»; сорт саженцев груши «Вильямс летний». 
Предприниматель также получил соответствующее предостережение. 
Фото V102.RU (архив)

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