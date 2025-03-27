В Волгограде 28 марта простятся с ветераном Василием Шелестовым





25 марта в Ворошиловском районе Волгограда скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Шелестов. Как сообщает ИА «Высота 102», ещё мальчишкой он помогал готовить Сталинградскую область к обороне, а повзрослев, пополнил ряды Красной армии и участвовал в освобождении Европы от фашистских захватчиков.

- Василий Александрович родился 28 декабря 1926 года в селе Перегрузном. Войну он встретил в 15-летнем возрасте. Когда началась Сталинградская битва, его вместе ещё с 16 сверстниками направили на строительство оборонных сооружений. Ветеран вспоминал, что им доверили рыть окопы для миномётного подразделения вблизи станции Абганерово. Позже подростки помогали создавать противотанковые рвы и пулемётные ДОТы, - рассказали журналистам в ветеранской организации Ворошиловского района Волгограда.

Через какое-то время ребят заметили военные и забрали на полевой аэродром в районе посёлка Аксай. Здесь школьники помогали обслуживать самолёты после ночных вылетов. Помимо мелкого ремонта, уборки, подросткам доверяли набивать ленты патронами.

Важный военный объект был лакомой целью для врага, поэтому на него регулярно совершались налёты. Наши зенитчики хоть и не давали немецким «Юнкерсам» и «Мессершмиттам» чувствовать себя как дома, но периодически аэродром всё же подвергался сильной бомбёжке.

Ближе к окончанию войны, когда Василию Шелестову исполнилось 18, он вступил в ряды Красной армии. Участвовал во многих сражениях на европейском театре боевых действий. Новость о победе в Великой Отечественной войне встретил в Праге.

Ветеран награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и «За победу над Германией». Кроме того, Василий Александрович является кавалером ордена Красной Звезды.

Отметим, прощание с ветераном пройдёт 28 марта в 9:30 в Дзержинском районе на площадке похоронного агентства «Память» по адресу: ул. Землячки, 74, стр. 15.

Фото: ветеранская организация Ворошиловского района Волгограда