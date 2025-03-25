Подозрительные семена огурца, томата и перца обнаружены в Волгоградской области

13 сортов семян огурца, томата и перца, которые не числились в Госреестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, обнаружены в продаже в Волгоградской области. Об этом V102.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Семена продавались в Волгоградской области через интернет-магазин «Волгорост», принадлежащий индивидуальному предпринимателю.

Инспекторы указывают, что в числе сомнительных оказались 10 сортов семян огурца под названием «12 месяцев», «Алтайский пучок, «Всё пучком», «Китайский болезнеустойчивый», «Мой генерал», «Невский экспресс», «Похрустим», «Сладкий крупнопупырчатый», «Хрусталек», «Чудо рынка». А также два сорта томата «Черри красный» и «Ранний красный»), один сорт сладкого перца «Сливки жёлтые».

В ведомстве отметили, что реализация продукции, которая не включена в соответствующий Государственный реестр, нарушает обязательные требования закона «О семеноводстве». В адрес владельца интернет-магазина направлено предостережение.

Фото из архива V102.RU