Происшествия

Труп мужчины нашли на берегу Дона в Волгоградской области

Происшествия 24.03.2025 14:40
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24.03.2025 14:40


В Серафимовичском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 57-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», труп местного жителя был найден на берегу реки Дон накануне. 

По информации источников информагентства, мертвым мужчину обнаружили рыбаки. Он находился на правом берегу реки – в двух километрах от хутора Тюковной, в котором и проживал погибший. Вероятнее всего, причиной смерти стало утопление.

Известно, что мужчина пропал 23 марта, когда возвращался вечером от своего друга, проживающего в том же хутор. Домой он отправился на моторной лодке. 

– Вероятно, в пути он по собственной неосторожности выпал из лодки и утонул. Вряд ли смерть носит криминальный характер, – сообщил «Высоте 102» знакомый с ситуацией источник. 

К выяснению причин гибели жителя хутора Тюковной подключились правоохранительные органы.  

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