Происшествия

Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе после атаки БПЛА

Происшествия 21.03.2025 07:03
0
21.03.2025 07:03


Губернатор Волгоградской области утром 21 марта сделал заявление по ситуации в регионе после очередной атаки БПЛА.

По информации Андрея Бочарова, в результате налёта есть повреждения одного частного дома в Калачевском районе. 

Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области. Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА. Пострадавших нет. Зафиксированы незначительные повреждения обломками БПЛА хозяйственных объектов одного частного домовладения».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.03.2025 11:21
Происшествия 21.03.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2025 11:13
Происшествия 21.03.2025 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2025 10:50
Происшествия 21.03.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2025 07:55
Происшествия 21.03.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2025 18:05
Происшествия 20.03.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2025 17:26
Происшествия 20.03.2025 17:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2025 17:17
Происшествия 20.03.2025 17:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2025 16:54
Происшествия 20.03.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2025 16:48
Происшествия 20.03.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2025 15:14
Происшествия 20.03.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2025 13:05
Происшествия 20.03.2025 13:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2025 11:56
Происшествия 20.03.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2025 10:12
Происшествия 20.03.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2025 09:36
Происшествия 20.03.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.03.2025 20:18
Происшествия 19.03.2025 20:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:21
«Кабины нет»: под Волгоградом микроавтобус раздавило после столкновения с дорожной машинойСмотреть фотографии
11:13
Дачник в Волгоградской области сгорел в СНТСмотреть фотографии
10:52
Новым мэром Серафимовича стал коммунальщик Александр ПоповСмотреть фотографии
10:50
К году тюрьмы приговорили вонзившую нож в сожителя волгоградкуСмотреть фотографии
10:47
Подсудимый волгоградский генерал попросил Путина вернуть его в стройСмотреть фотографии
10:21
Может напасть на детей: на острове Сарпинский в Волгограде завелся волкСмотреть фотографии
10:14
T2 вышла в Ставропольский край с новым уровнем «Других правил»Смотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области передали награды семьям погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом сотрудника электросетей и дачника подозревают в сговоре за взяткуСмотреть фотографии
09:16
«Они сломали две двери»: волгоградцы вычислили напавших на таксиста парнейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:42
Турпоезд из Волгограда на Эльтон отправится 29 мартаСмотреть фотографии
08:26
Авиарейс в Москву из Волгограда задержали на 2 часаСмотреть фотографии
08:19
Волгоградстат не разглядел роста цен на молоко в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:13
В посёлках Ерзовка и Котлубань реконструируют коммунальные сети за 563 млн рублейСмотреть фотографии
07:55
Силы ПВО отбили атаку 34 беспилотников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе после атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:21
Гандболисты «Каустика» в Москве проиграли действующему чемпиону РоссииСмотреть фотографии
23:26
В Калмыкии второй подросток найден мертвым. К делу подключился адвокат из ВолгоградаСмотреть фотографии
21:43
Бесплатных лекарств для тяжелобольных россиян стало больше с 20 мартаСмотреть фотографии
21:22
Водитель грузовика навалил кучу в СНТ под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:10
Штрафы до 700 тыс. рублей за оскорбления медиков предлагают ввести в ГосдумеСмотреть фотографии
20:46
Китайцы заглянут на глубину 35 метров в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
20:14
В Волгоград доставили пострадавших в ДТП двоих малышей и их мамуСмотреть фотографии
20:11
Есть больше не стали: траты волгоградцев в магазинах выросли на 4%Смотреть фотографии
19:43
Дмитрий Вельможко: из Волгоградской области за год выдворили тысячу нелегаловСмотреть фотографии
19:04
Облсуд назначил дату нового рассмотрения жалобы адвоката Распутиной на уголовное делоСмотреть фотографии
18:34
Памятник воинам-якутянам установят на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
18:05
В ДТП на ул. Рабоче-Крестьянской пострадала женщинаСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде опоздавший на посадку мужчина разбил окно в кабине трамваяСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
ДТП с «Газелью» собрало пробку около пивзавода в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 