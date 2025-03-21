Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе после атаки БПЛА

Губернатор Волгоградской области утром 21 марта сделал заявление по ситуации в регионе после очередной атаки БПЛА.
По информации Андрея Бочарова, в результате налёта есть повреждения одного частного дома в Калачевском районе.
– Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области. Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА. Пострадавших нет. Зафиксированы незначительные повреждения обломками БПЛА хозяйственных объектов одного частного домовладения».