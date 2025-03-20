Расследования

Облсуд назначил дату нового рассмотрения жалобы адвоката Распутиной на уголовное дело

Расследования 20.03.2025 19:04
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20.03.2025 19:04


Волгоградский областной суд 8 апреля повторно рассмотрит апелляционную жалобу защитника депутата облдумы Татьяны Распутиной на возбуждение уголовного дела в отношении его доверительницы. Ранее материалы поступили в Волгоград из кассационного суда в Краснодаре, передает V102.RU.

Напомним, что кассация в конце февраля постановила вернуть на новое рассмотрение материалы об уголовном преследовании депутата Татьяны Распутиной, которое ранее было прекращено. Решение в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции обжаловал заместитель прокурора Волгоградской области.

Согласно открытым данным, обсуждение вопроса об уголовном преследовании депутата облдумы начнется 8 апреля в 9.00.

Ранее сообщалось, что поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ , стало постановление прокурора. Следствие полагает, что преступление Татьяной Распутиной было совершено, когда она занимала должность главы Светлоярского района Волгоградской области.

По версии правоохранителей, Распутина нарушила установленный порядок обращения с муниципальным имуществом Светлоярского городского поселения при расселении граждан из аварийного жилого фонда. Действия главы района, как отмечается, привели к существенному нарушению прав муниципального образования в виде утраты двух жилых помещений, общей стоимостью 1 786 757, 20 рублей.

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