Общество

Главы силовых ведомств в Волгограде вручили ветеранам органов госбезопасности юбилейные медали

Общество 20.03.2025 09:27
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20.03.2025 09:27


В Волгограде руководители управления ФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин и регионального пограничного управления ФСБ Александр Маячкин в преддверии 80-летия Великой Победы вручили юбилейные медали ветеранам органов госбезопасности. Главы силовых ведомств с почетной миссией побывали в гостях у полковника в отставке Виктора Владимировича Тупикова и младшего лейтенанта военной контрразведки «СМЕРШ» Пелагеи Степановны Нефедовой. 

Виктор Владимирович Тупиков был призван в ряды Красной армии в 1944 году и направлен на курсы снайперов в 61 запасной полк НКВД. В 1945 году в составе 332 стрелкового полка НКВД в Львовской области Украинской ССР принимал участие в борьбе с украинскими националистами. За участие в ВОВ награжден орденом Великой Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За отличие в охране государственной границы СССР», а также иными юбилейными медалями. 


Пелагея Степановна Нефедова, когда началась война, работала учителем начальных классов в Сталинграде. Осенью 1942 года по призыву отправилась на Сталинградский фронт в инженерно-саперный батальон, где служила секретарем-машинисткой. В 1943 году была переведена в штаб резервного фронта, а оттуда в управление «СМЕРШ» на должность шифровальщицы. 

За участие в ВОВ Пелагея Степановна награждена орденом Великой Отечественной войны 2 степени, а также иными юбилейными медалями. 

– Стоит отметить, что поводом для поздравления Пелагеи Степановны стала не только медаль. 17 марта 2025 года Пелагея Степановна отметила свой 103-й день рождения, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. 


Совместно с главами силовых ведомств в гостях у волгоградских ветеранов побывали учащиеся профильного класса средней школы Волгограда – ребята выразили огромную благодарность за победу, свободу и жизнь. Александр Ларин и Александр Маячкин, в свою очередь, пожелали Пелагее Степановне и Виктору Владимировичу праздничного настроения, крепкого здоровья, бодрости духа. 

Конечно, в этот день не обошлось без воспоминаний о годах войны и работе в органах госбезопасности, которыми ветераны поделились со своими гостями. 

Фото: УФСБ России по Волгоградской области 

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