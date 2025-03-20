



В Волгограде руководители управления ФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин и регионального пограничного управления ФСБ Александр Маячкин в преддверии 80-летия Великой Победы вручили юбилейные медали ветеранам органов госбезопасности. Главы силовых ведомств с почетной миссией побывали в гостях у полковника в отставке Виктора Владимировича Тупикова и младшего лейтенанта военной контрразведки «СМЕРШ» Пелагеи Степановны Нефедовой.

Виктор Владимирович Тупиков был призван в ряды Красной армии в 1944 году и направлен на курсы снайперов в 61 запасной полк НКВД. В 1945 году в составе 332 стрелкового полка НКВД в Львовской области Украинской ССР принимал участие в борьбе с украинскими националистами. За участие в ВОВ награжден орденом Великой Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За отличие в охране государственной границы СССР», а также иными юбилейными медалями.





Пелагея Степановна Нефедова, когда началась война, работала учителем начальных классов в Сталинграде. Осенью 1942 года по призыву отправилась на Сталинградский фронт в инженерно-саперный батальон, где служила секретарем-машинисткой. В 1943 году была переведена в штаб резервного фронта, а оттуда в управление «СМЕРШ» на должность шифровальщицы.

За участие в ВОВ Пелагея Степановна награждена орденом Великой Отечественной войны 2 степени, а также иными юбилейными медалями.

– Стоит отметить, что поводом для поздравления Пелагеи Степановны стала не только медаль. 17 марта 2025 года Пелагея Степановна отметила свой 103-й день рождения, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.





Совместно с главами силовых ведомств в гостях у волгоградских ветеранов побывали учащиеся профильного класса средней школы Волгограда – ребята выразили огромную благодарность за победу, свободу и жизнь. Александр Ларин и Александр Маячкин, в свою очередь, пожелали Пелагее Степановне и Виктору Владимировичу праздничного настроения, крепкого здоровья, бодрости духа.

Конечно, в этот день не обошлось без воспоминаний о годах войны и работе в органах госбезопасности, которыми ветераны поделились со своими гостями.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области