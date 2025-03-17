Расследования

Невозмутимого волгоградца задержали за кражу золота на 400 тыс. рублей

Расследования 17.03.2025 14:29
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17.03.2025 14:29


В Волгограде полицейские задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в ограблении ювелирного магазина. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина выбрал с витрины две самые дорогие цепочки, попросил примерить и невозмутимо покинул торговую точку.



- 15 марта в помещение одного из ювелирных магазинов зашел неизвестный мужчина и попросил продавца показать ему две золотые цепочки ценой свыше 400 тысяч рублей. Получив их для осмотра и примерки, мужчина скрылся с ювелирными изделиями, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

При этом долго прятаться от правоохранителей грабитель не смог. По горячим следам он был задержан полицейскими. Во время следственных действий установлено, что мужчина причастен ещё к нескольким подобным эпизодам. Украденные украшения он сдавал в ломбарды Краснооктябрьского и Советского районов.

Отметим, ранее предполагаемый преступник уже неоднократно отбывал наказание в тюрьме. На время следствия он помещён в СИЗО. За грабёж волгоградцу грозит до семи лет тюрьмы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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