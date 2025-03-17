В Волгоградский облсуд поступило дело Рагима Шыхалиева

Расследования 17.03.2025 13:19
0
17.03.2025 13:19
В Волгоградский областной суд сегодня, 17 марта, поступило уголовное дело в отношении виновника ДТП с погибшими студентами ВолгГТУ – 36-летнего Рагима Шыхалиева. Как сообщает ИА «Высота 102», материалы прошли регистрацию, однако пока дата рассмотрения апелляции по нескольким жалобам на приговор Дзержинского райсуда не назначена.
Напомним, приговор Дзержинского районного суда, по которому Шыхалиеву назначено 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, за гибель двух студентов в ДТП, не устроил ни одну из сторон.
В общей сложности на решение Дзержинского райсуда поступило шесть жалоб – по одной от прокуратуры и потерпевших, а также еще четыре от защитников Шыхалиева. В последней жалобе адвокат волгоградца просил отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру.
Напомним, смертельная авария произошла 30 сентября 2023 года около 02:56. Шыхалиев, управляя автомобилем марки Mercedes Benz GLE 63, двигался со скоростью не менее 108 км/ч. Как было установлено в суде, не убедившись в безопасности движения при приближении к пересечению улиц Римского-Корсакова и Продольной, имея техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, он совершил столкновение с пересекавшим перекресток автомобилем марки Kaiyi.
Коллаж V102.RU
Невозмутимого волгоградца задержали за кражу золота на 400 тыс. рублей17.03.2025 14:29
Расследования 17.03.2025 14:29
Под Волгоградом пьяный садист сломал нож о свою сожительницу17.03.2025 10:01
Расследования 17.03.2025 10:01
Жалобы волгоградских дачников на отсутствие дороги услышал Бастрыкин17.03.2025 08:38
Расследования 17.03.2025 08:38
Волгоградца осудили за криминальные похождения с порохом в кармане16.03.2025 07:34
Расследования 16.03.2025 07:34
В Волжском нашли скрывшегося после наезда на пешехода водителя15.03.2025 16:51
Расследования 15.03.2025 16:51
Под Волгоградом задержали водителя, нырнувшего вместе с машиной в реку15.03.2025 12:10
Расследования 15.03.2025 12:10
Волгоградского коммерсанта осудят за задержку зарплат на стройке СКК в Санкт-Петербурге14.03.2025 12:18
Расследования 14.03.2025 12:18
В Камышине женщина умерла от кровопотери после конфликта с мужем14.03.2025 12:00
Расследования 14.03.2025 12:00
Опасный для общества волжанин получил 7 лет «строгача»14.03.2025 10:03
Расследования 14.03.2025 10:03
«Он такое практиковал»: бывшие подчиненные Ивана Геля выступили на суде14.03.2025 07:57
Расследования 14.03.2025 07:57
Под Волгоградом юношу-курьера осудили за один день работы на мошенников13.03.2025 18:19
Расследования 13.03.2025 18:19
Волгоградскую чиновницу Анну Елисееву заподозрили во взятке в особо крупном размере13.03.2025 17:49
Расследования 13.03.2025 17:49
Дело депутата Распутиной поступило на новое рассмотрение в облсуд Волгограда13.03.2025 16:53
Расследования 13.03.2025 16:53
Волгоградец получил срок за автоподставы и кражу металла из детского лагеря13.03.2025 12:11
Расследования 13.03.2025 12:11
В Волгограде врач-терапевт осуждена за продажу больничных13.03.2025 11:32
Расследования 13.03.2025 11:32