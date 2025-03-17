Расследования

В Волгоградский облсуд поступило дело Рагима Шыхалиева

Расследования 17.03.2025 13:19
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17.03.2025 13:19


В Волгоградский областной суд сегодня, 17 марта, поступило уголовное дело в отношении виновника ДТП с погибшими студентами ВолгГТУ – 36-летнего Рагима Шыхалиева. Как сообщает ИА «Высота 102», материалы прошли регистрацию, однако пока дата рассмотрения апелляции по нескольким жалобам на приговор Дзержинского райсуда не назначена. 
Напомним, приговор Дзержинского районного суда, по которому Шыхалиеву назначено 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, за гибель двух студентов в ДТП, не устроил ни одну из сторон. 
В общей сложности на решение Дзержинского райсуда поступило шесть жалоб – по одной от прокуратуры и потерпевших, а также еще четыре от защитников Шыхалиева. В последней жалобе адвокат волгоградца просил отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру. 
Напомним, смертельная авария произошла  30 сентября 2023 года около 02:56.  Шыхалиев, управляя автомобилем марки Mercedes Benz GLE 63, двигался со скоростью не менее 108 км/ч. Как было установлено в суде, не убедившись в безопасности движения при приближении к пересечению улиц Римского-Корсакова и Продольной, имея техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, он совершил столкновение с пересекавшим перекресток автомобилем марки Kaiyi. 
Коллаж V102.RU

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