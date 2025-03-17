«Ростелеком» переходит на no-code платформу «Акола» для создания внутрикорпоративных сервисов





«Ростелеком» выбрал no-code платформу «Акола» для создания портальных решений, лендингов и сайтов. Переход на отечественное решение поддерживает стратегию импортозамещения и технологического суверенитета компании. Платформа «Акола» от «РТК ИТ Плюс», дочерней компании «Ростелекома», позволяет оперативно разрабатывать портальные решения, веб-приложения и посадочные страницы для различных бизнес-задач.

«Ростелеком» создал с помощью платформы более 20 внутренних и клиентских информационных порталов, которые уже успешно работают. «Акола» снижает время запуска приложений и сервисов на 50% по сравнению с использованием стандартных методов разработки. «Ростелеком» планирует активно использовать потенциал «Аколы» для цифровизации и автоматизации внутренних бизнес-процессов, связанных с управлением проектами, улучшением коммуникации между сотрудниками и оптимизацией документооборота, что в целом повысит производительность и прозрачность работы внутри компании.

«Акола» входит в ИТ-экосистему «Лукоморье» и не имеет аналогов на российском рынке: платформа позволяет разрабатывать веб-приложения и сайты любой сложности без привлечения высокооплачиваемых ИТ-разработчиков и ручного программирования, только с помощью встроенных no-code инструментов, таких как модели данных и алгоритмы обработки. Кроме того, «Акола» поддерживает создание пользовательских интерфейсов, что помогает сохранить фирменный стиль и обеспечить высокий уровень пользовательского опыта. Встроенный конструктор API упрощает интеграцию разработанных решений с другими системами, используемыми в компании.

Арсен Благов, генеральный директор компании «РТК ИТ Плюс»:

— Платформа «Акола» — пример того, как российские технологии решают бизнес-задачи, обеспечивая рациональное распределение ресурсов. Наше решение ускоряет вывод продуктов на рынок и снимает часть нагрузки на ИТ-отделы, давая администраторам и аналитикам возможность создавать приложения без необходимости привлекать специалистов разработки для какой-либо доработки функционала. Уверен, что «Акола» поможет российским компаниям укрепить свои позиции на рынке, опередить конкурентов и достичь новых успехов в цифровизации бизнеса.

Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома»:

— «Акола» помогает «Ростелекому» быстрее создавать корпоративные порталы, посадочные страницы, микросайты и автоматизировать бизнес-процессы — от управления персоналом до учета финансов. Платформа поддерживает наши планы по развитию корпоративных цифровых систем и ускоряет их запуск. Теперь мы оперативно внедряем новые сервисы — CRM-системы, платформы для развития и оценки персонала, клиентские информационные ресурсы — и адаптируем их под нужды бизнеса.

«РТК ИТ Плюс» продолжает активно развивать платформу, добавляя новые возможности и улучшая пользовательский опыт. Уже сегодня «Акола» успешно конкурирует с зарубежными аналогами, такими как SharePoint, Bubble, Creatio и Mendix. Платформа предоставляет российским компаниям инструменты для создания интерактивных бизнес-приложений и оптимизации работы команд, обеспечивая высокую производительность и гибкость в решении конкретных задач бизнеса.

Фото: «Ростелеком»

Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneRHUX3rtpY