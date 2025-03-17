



17 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал очередную попытку киевского режима нанести удар по инфраструктуре региона. Как сообщал руководитель, дежурные средства ПВО успешно отразили атаку.

- За прошедшую ночь и вечер 16 марта силы ПВО Министерства обороны РФ отразили атаки украинских БПЛА на ряд регионов России. Четыре беспилотных летательных аппарата были перехвачены и нейтрализованы при пролете над территорией Волгоградской области. Пострадавших и повреждений объектов нет, - подчеркнул глава региона.

Ранее стало известно о том, что Минобороны России сбило в воздушном пространстве Волгоградской области четыре БПЛА: три в период с 20:25 до 22:20 16 марта и ещё один 17 марта.

Напомним, 15 марта Волгоградская область подверглась массовой атаке беспилотников. Тогда ВСУ направили на регион сразу 64 ударных аппарата.