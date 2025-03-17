Минобороны: 4 БПЛА сбили в Волгоградской области за 16-17 марта

Общество 17.03.2025 09:27
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17.03.2025 09:27
Над Волгоградской областью перехвачен и уничтожен 1 БПЛА в период с 22-25 ч. 16 марта до 7-00 ч. 17 марта. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Минобороны РФ. Всего в небе над российскими регионами сбили 22 украинских беспилотников:
▪️ 13 БПЛА - над территорией Астраханской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия,
▪️ 2 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 2 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Ростовской области.
Ранее, напомним, Минобороны сообщало о сбитии трех БПЛА в Волгоградской области. Это произошло вечером 16 марта - с 20.25 ч. до 22.20 ч.
Фото V102.RU (архив)
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