На юге Волгограда тушат пожар на камышовых болотах

Очевидцы сообщают о пожаре в Кировском районе Волгограда вблизи 7-ой площадки. Как рассказали ИА «Высота 102», горят камыши около обочины дороги на заболоченной местности. На другой стороне дороги находится АЗС.
По последним данным, огонь уже благополучно добрался до дворов на 8-ой площадке.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре в Кировском районе поступило 15 марта в 16-18 ч.
- Горит камыш на площади 600 м. Пожарные расчеты 5-й пожарно-спасательной части производят тушение,
- были лаконичны в ведомстве.
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