Под Волгоградом нашлась пропавшая после уроков школьница

В Волгоградской области вечером 7 марта нашлась 13-летняя школьница, пропавшая после уроков в городе Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, девочка уже передана родителям.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что подросток перестала выходить на связь по окончании занятий. О розыске несовершеннолетней предупредили жителей региона.

По предварительным данным, противоправных действий в отношении школьницы не совершалось, ее здоровью ничего не угрожает. Известно, что она самостоятельно добралась после уроков до проживающих в Средней Ахтубе родственников.