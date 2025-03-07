Происшествия

В Волжском после уроков в школе пропала 13-летняя девочка

Происшествия 07.03.2025 18:31
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07.03.2025 18:31


В городе Волжском Волгоградской области 7 марта после занятий в школе пропала 13-летняя Галина К. О поисках девочки в пятницу вечером сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Уточняется, что девочка проживает в поселке Краснооктябрьский. В настоящее время ее разыскивают правоохранители.  

Приметы девочки:

  • на вид 14 лет, 
  • рост 150-155 см., 
  • среднего телосложения, 
  • короткие каштановые волосы,
  • глаза карие.

Была одета: 

  • вязаная шапка салатового цвета с бубоном розового цвета, 
  • пуховик темно-синего цвета, 
  • черное трико с надписью белого цвета, 
  • серебристые зимние ботинки.

Всех, кто видел девочку и обладает информацией о ее возможном местонахождении, просят звонить по номерам 8 (8443) 41-56-56 (дежурная часть Управления МВД России по городу Волжскому), 02 или + 79377070077 (сотрудник полиции, занимающийся розыском).

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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