В Волжском после уроков в школе пропала 13-летняя девочка

В городе Волжском Волгоградской области 7 марта после занятий в школе пропала 13-летняя Галина К. О поисках девочки в пятницу вечером сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уточняется, что девочка проживает в поселке Краснооктябрьский. В настоящее время ее разыскивают правоохранители.
Приметы девочки:
- на вид 14 лет,
- рост 150-155 см.,
- среднего телосложения,
- короткие каштановые волосы,
- глаза карие.
Была одета:
- вязаная шапка салатового цвета с бубоном розового цвета,
- пуховик темно-синего цвета,
- черное трико с надписью белого цвета,
- серебристые зимние ботинки.
Всех, кто видел девочку и обладает информацией о ее возможном местонахождении, просят звонить по номерам 8 (8443) 41-56-56 (дежурная часть Управления МВД России по городу Волжскому), 02 или + 79377070077 (сотрудник полиции, занимающийся розыском).
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области