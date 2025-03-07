В Волжском после уроков в школе пропала 13-летняя девочка

В городе Волжском Волгоградской области 7 марта после занятий в школе пропала 13-летняя Галина К. О поисках девочки в пятницу вечером сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уточняется, что девочка проживает в поселке Краснооктябрьский. В настоящее время ее разыскивают правоохранители.

Приметы девочки:

на вид 14 лет,

рост 150-155 см.,

среднего телосложения,

короткие каштановые волосы,

глаза карие.

Была одета: