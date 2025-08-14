Общество

Автор словаря донских говоров Евгения Брыксина скончалась в Волгограде

14.08.2025 21:24
В Волгограде скончалась профессор, доктор филологических наук Евгения Брыксина. Как передает V102.RU, трагическую новость сообщил ВГСПУ, где Евгения Валентиновна до 2024 года работала директором института русского языка и словесности. 

Выдающегося научного специалиста не стало 13 августа.

Валентина Брыксина являлась автором и соавтором более 200 работ, опубликованных в России и за рубежом. Многие годы она возглавляла Волгоградскую этнолингвистическую научную школу, в рамках которой всесторонне изучаются говоры Волгоградской области и духовная культура донского казачества. 

Евгения Валентиновна - автор серии научных публикаций, связанных с данным проектом, и в соавторстве с другими учеными является автором ряда карт Лексического атласа, а также «Словаря донских говоров Волгоградской области», за который в 2011 году она стала лауреатом премии города-героя Волгограда в области образования. 

С 2014 года Евгения Валентиновна возглавляла диссертационный совет по специальностям русский язык и русская литература при ВГСПУ, в 2023 году - диссертационный совет по специальностям Русская литература и литературы народов Российской Федерации и Русский язык. Языки народов России.

В течение шести лет являлась членом жюри областного этапа конкурса «Учитель года».

- Евгению Валентиновну отличали личное обаяние, уважительное отношение к коллегам и студентам. Евгения Валентиновна навсегда останется в сердцах коллег как талантливый ученый и педагог, - говорится в некрологе.

Коллектив ВГСПУ выражает соболезнования родным и близким.

Фото: ВГСПУ

