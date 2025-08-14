Авиакомпании отменяют и задерживают рейсы в Волгоград

Сегодня, 14 августа, авиакомпания «Аэрофлот» отменила два вечерних рейса в Волгоград и столько же из Волгограда в Москву из-за ограничений полетов, введенных Росавиацией в целях безопасности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на справочную волгоградского аэропорта, рейсы из Шереметьево, которые должны были приземлиться в городе на Волге в 19:25 и 21:05, отменены.

Еще два вечерних рейса авиакомпании «Победа» из Внуково задерживаются. По расписанию они стояли на 20:15 и 21:20.

Отменены из Волгограда и два вылета в Шереметьево в 20:20 и 22:00. Вылеты во Внуково вечерних рейсов в 20:40 и 21:35 задерживаются.

Напомним, что в сегодня в 18:45 Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Волгограде.