Летевший в Волгоград самолет из Санкт-Петербурга сел в Саратове

Происшествия 14.08.2025 20:02
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший 14 августа рейс по маршруту Санкт-Петербург – Волгоград, вынужденно приземлился в Саратове. Как сообщает V102.RU со ссылкой на справочную волгоградского аэропорта, Airbus ушел на другой аэродром, так как в Волгограде введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Прибытие рейса FV 6115 в Волгоград ориентировочно назначено на 20:40.

Напомним, что из-за ограничений уже отменены два вечерних рейса из Волгограда в Шереметьево и столько же из Москвы в Волгоград. 

