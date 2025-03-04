В Волгоградской области собираются расширить перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Как сообщает V102.RU, законопроект внес в Волгоградскую облдуму начальник Управления Минюста России по Волгоградской области Вадим Колосов.

В целях повышения уровня правовой и социальной защищенности граждан предлагается внести изменения в статью 7 регионального закона от 27 ноября 2012 г. № 164-ОД «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области». К льготным категориям, имеющих право в регионе на получение бесплатной юридической помощи, добавят граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов Ш группы и работающих пенсионеров.

- Перечисленным категориям граждан бесплатная юридическая помощь будет предоставляться государственным юридическим бюро и адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», - поясняется в законопроекте.

Указанные категории граждан, как отмечается, уже имеют такие льготы в Краснодарском крае, Республика Башкортостан, Ульяновской, Новосибирской, Омской, Костромской и Владимирской областях, Ставропольском крае, Республике Удмуртия и Республике Коми.

Принятие законопроекта, по мнению автора инициативы, не потребует дополнительных расходов из бюджета региона.

Фото из архива V102.RU