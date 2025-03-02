Происшествия

Под Волгоградом в своем доме сгорел 59-летний хозяин

Происшествия 02.03.2025 15:18
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02.03.2025 15:18


В Светлоярском районе в пожаре погиб мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, трагедия произошла утром 2 марта. В селе Цаца сгорела пристройка к жилому дому.

Возгорание на 50 квадратах ликвидировали 8 огнеборцев МЧС Росиии и 2 единицы техники. На пепелище нашли тело 59-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность  при курении.
Фото МЧС Волгограда t.me

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