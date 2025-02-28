Расследования

Силовики заподозрили волгоградского бизнесмена в поставках контрафактного алкоголя

Расследования 28.02.2025 13:37
0
28.02.2025 13:37


В Еланском районе Волгоградской области уголовное дело возбудили в отношении бизнесмена и его пособника. Мужчин, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону, подозревают в организации канала поставки контрафактной алкогольной и табачной продукции. 

Сообщается, что сотрудниками правоохранительных органов в магазинах индивидуального предпринимателя проведены обыски. В результате в торговых точках, а также в автомобиле соучастника преступления обнаружено около 10 тысяч пачек контрафактных сигарет и 194 бутылки контрафактного алкоголя. Продукция изъята. Общая ее стоимость оценивается на сумму порядка 2 млн рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Еланскому району возбуждены уголовные дела по ч. 5 и ч. 6 ст. 171.1 УК России. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщили в УФСБ России по Волгоградской области. 


Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
28.02.2025 15:04
Расследования 28.02.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2025 18:29
Расследования 27.02.2025 18:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2025 17:48
Расследования 27.02.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2025 14:53
Расследования 27.02.2025 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2025 10:00
Расследования 27.02.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2025 07:50
Расследования 27.02.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2025 21:31
Расследования 26.02.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2025 18:06
Расследования 26.02.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2025 16:21
Расследования 26.02.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2025 14:52
Расследования 26.02.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2025 11:29
Расследования 26.02.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2025 09:52
Расследования 26.02.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2025 21:01
Расследования 25.02.2025 21:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2025 14:44
Расследования 25.02.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2025 13:30
Расследования 25.02.2025 13:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:59
Детфонд оплатил курс дельфинотерапии для 12-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
18:35
Прокуратура отсудила у коммунальщиков 60 тыс. рублей за падение волгоградкиСмотреть фотографии
17:44
Telegram раскроет данные о пользователяхСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде Бастрыкин вновь приметил разрушающееся общежитие на ул. ЧебышеваСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде оперативники накрыли две порностудии с вебкам-моделями: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:17
«Это провокационные слухи»: главный врач РЖД Медицина опроверг информацию о закрытии поликлиники в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
В мэрии Волгограда пообещали не оставлять отдаленные территории без автобусовСмотреть фотографии
16:14
СК РФ проверит информацию о заселении хоккеистов в ледяную гостиницу в ВолжскомСмотреть фотографии
15:06
«Дети выбежали без портфелей»: в Михайловке эвакуировали школу №3Смотреть фотографии
15:04
Волгоградец незаконно поселил в своей квартире восемь мигрантовСмотреть фотографии
14:22
Волжская автоколонна предложила продлить маршрут №14 до ВолгоградаСмотреть фотографии
14:00
«Волжскому трубному – две пятерки!»: знаменитое предприятие отмечает красивый юбилейСмотреть фотографии
13:37
Силовики заподозрили волгоградского бизнесмена в поставках контрафактного алкоголяСмотреть фотографии
13:32
Андрей Бочаров рассказал мировым судьям о господдержке и важности их работыСмотреть фотографии
13:21
Подростки и студенты теперь в фокусе социальной инженерии – big data T2Смотреть фотографии
12:41
Без права на парковку: из-за Масленицы в ЦПКиО в Волгограде перекроют три улицыСмотреть фотографии
12:13
Камышанина заподозрили в убийстве собственной женыСмотреть фотографии
11:59
История с террором волгоградцев песнями SHAMAN дошла до федерального телеканалаСмотреть фотографии
11:43
«Заканчивайте эксперименты!»: волгоградцев возмутил новый маршрут автобуса №68Смотреть фотографии
11:35
Под Волгоградом водитель иномарки погиб в жестком ДТП с Toyota Land CruiserСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
В Волгограде владелец маршрутки выплатит пенсионерке 20 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:01
В ЦПКиО Волгограда возведут амфитеатр с видом на музыкальные фонтаныСмотреть фотографии
10:59
«Прелести жизни закончились?»: в хуторе под Волгоградом после аварии на теплотрассе пропала водаСмотреть фотографии
10:42
Увидеть, как устроено волгоградское метро: «ЭлектроТранспорт Плюс» приглашает молодые кадрыСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде за 1,7 млрд рублей отремонтируют 38 дорог: списокСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области из свинины прокрутили куриный фаршСмотреть фотографии
09:01
«Бинго» с тремя авто в Волжском попало на камеруСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Под Волгоградом иномарка протаранила кафеСмотреть фотографии
08:05
РПН: переносчики трех инфекций проснутся в марте в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
В Волгограде к концу недели потеплеет до -2 градусовСмотреть фотографии
 