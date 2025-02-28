



В Еланском районе Волгоградской области уголовное дело возбудили в отношении бизнесмена и его пособника. Мужчин, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону, подозревают в организации канала поставки контрафактной алкогольной и табачной продукции.

Сообщается, что сотрудниками правоохранительных органов в магазинах индивидуального предпринимателя проведены обыски. В результате в торговых точках, а также в автомобиле соучастника преступления обнаружено около 10 тысяч пачек контрафактных сигарет и 194 бутылки контрафактного алкоголя. Продукция изъята. Общая ее стоимость оценивается на сумму порядка 2 млн рублей.

– Следственным отделом ОМВД России по Еланскому району возбуждены уголовные дела по ч. 5 и ч. 6 ст. 171.1 УК России. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.





Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области