Происшествия

Под Волгоградом водитель иномарки погиб в жестком ДТП с Toyota Land Cruiser

Происшествия 28.02.2025 11:35
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28.02.2025 11:35


В Городищенском районе Волгоградской области мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей Kia Rio и Toyota Land Cruiser. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, трагедия случилась на 36-м километре трассы «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск».



По предварительным данным, водитель на Kia Rio ехал из Волгограда по направлению в Новый Рогачик, когда не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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