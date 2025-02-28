



Пятьдесят пятый день рождения Волжского трубного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию, успешно работающего не только на экономику региона, но и играющего огромную роль в развитии промышленности страны – отмечали в ДК «Октябрь» сотрудники предприятия и члены их семей, представители ТМК, профсоюзов России, органов региональной и городской власти.

В далеком феврале 1970 года только-только построенный в голой степи Волжский трубный завод выдал первую и такую необходимую для нефтеперерабатывающей отрасли страны продукцию. Все следующие годы завод наращивал производственные мощности, развивался, модернизируя производство, возводя социальные объекты и улучшая условия труда работников. Стараниями десятков тысяч людей, их натруженных рук и горячих сердец ВТЗ превратился в современное передовое предприятие полного цикла, занимающего передовые позиции не только в структуре ТМК, но и в масштабах страны.

Но разве можно было достичь таких успехов, если бы не главное достояние Волжского трубного завода – трудовой коллектив.





Александр Шиловский, прессовщик горячих труб трубопрокатного цеха №2, хорошо помнит, как впервые в 1985 году пришел на Волжский трубный завод, когда цех только строился: были лишь одни стены и огромный котлован. Отец двух сыновей, ставших военными, он ни разу не пожалел, что связал свою жизнь с предприятием.

– Приятно видеть результат своего труда, развиваться, учиться чему-то новому и передавать свои знания как наставник молодежи. Мне 60 лет, и я горжусь, что у меня десятки учеников, многие из которых продолжают работать на предприятии. Уверен, что их знания тонкостей профессии металлурга также пригодятся следующим поколениям, – говорит Александр Анатольевич.





Евгений Мищенко, разливщик стали электросталеплавильного цеха, тоже считает, что работа на заводе закалила его характер – как в прямом, так и в переносном смысле. В 1989 году он, работая водителем в городской автоколонне, пришел на Волжский трубный на экскурсию с другом. И, не раздумывая, поменял профессию. Признается, поначалу было страшно – ведь дело, можно сказать, имел с огнем, с горячим металлом.

– Вроде бы, какая там романтика – все грохочет, гремит. Не каждый выдерживал. Но я так скажу – трусы у нас не работают. А кто остался, это и есть сейчас костяк. Я вот сегодня на празднике, а переживаю, как там ребята, ведь им пришлось меня заменять. Чувствуешь уже себя как винтик такого большого механизма, если не незаменимым, то очень важным. Каждый делает свою работу, а вместе получается – большой результат, – считает Евгений Иванович.





– Для меня не было сомнений, куда идти работать, – улыбается Татьяна Алиева, сотрудник группы документационного обеспечения канцелярии предприятия, чей стаж на ВТЗ более 30 лет. – Мои родители тоже здесь трудились, мама ушла на пенсию только в 67 лет, все не могла расстаться с родным заводом. Теперь я ее очень хорошо понимаю. Когда говорят, что работа – это вторая семья, я всегда поправляю – первая! Мы здесь все, действительно, породнились. Руководство предприятия делает все, чтобы мы не только хорошо работали, но и хорошо отдыхали. Дети лето проводили в лагере, нам давали путевки на турбазы и курорты, так что мы не понаслышке знаем, что такое социально ориентированное предприятие.

Даже самый большой зал не смог бы собрать в этот праздничный день всех причастных к такому знаменательному юбилею. Звучали теплые слова поздравлений от Министерства промышленности и торговли России, Госдумы, предприятий-партнеров. А на сцену поднимались за заслуженными наградами работники предприятия – представители трудовых коллективов ВТЗ.





Неслучайно девизом круглой даты был выбран слоган – «Только вместе!». Об этом говорил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, принимая Почетную грамоту с адресатом «коллективу ВТЗ» от руководства Волгоградской области. Грамоту вручил первый заместитель губернатора Александр Дорждеев, и он подчеркнул, что предприятие стало домом для многих работников. А что такое дом – это дети, отец и мать.

– ВТЗ встречает 55-летие под девизом «только вместе». Сложно представить развитие и достижения завода без взаимовыручки, «чувства локтя» его первостроителей, сотрудничества волжских трубников с отраслевыми научными центрами и образовательными учреждениями региона и умения работать в команде – команде профессионалов Трубной Металлургической Компании, – сказал Сергей Четвериков.





Генеральный директор ТМК Сергей Чикалов, отец которого стоял у истоков создания Волжского трубного завода, вспомнил, как все начиналось.

– Когда еще не было завода, были уже люди, которые приехали сюда со всей страны. 55 – это отличная, красивая дата, это две пятерки: пять – за людей, которые построили и до сих пор развивают завод, и пять – за приобретенные компетенции. Сегодня Волжский трубный завод – самый универсальный в структуре ТМК, это современное эффективное социально-ориентированное предприятие, которое продолжает свое системное развитие в составе Трубной Металлургической Компании, создавая новые мощности, осваивая новые технологии, – отметил Сергей Чикалов.





Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, в свою очередь, отметил, что Волжский трубный завод, выпускающий продукцию высокого качества для нефтехимической, машиностроительной отраслей и теплоэнергетики, продолжает успешно справляться с вызовами сегодняшнего времени.

Интересный подарок преподнесла администрация города Волжского – сертификат на 55 саженцев лип. А значит, очень скоро в городе появится еще одна аллея – как символ продолжения жизни, традиций и созидания.





В завершении праздничного вечера коллектив поздравила легендарная группа ДЮНА. Семейный дуэт звездной пары Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой подарил свои песни, легкость и отличное настроение волжским трубникам.

Фото: пресс-служба предприятия