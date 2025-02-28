Общество

Волжская автоколонна предложила продлить маршрут №14 до Волгограда

Общество 28.02.2025 14:22
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28.02.2025 14:22


С оригинальной идеей выступил первый заместитель гендиректора МУП «Волжская автоколонна №1732» Игорь Медведев. В соцсетях муниципального предприятия он предложил пользователям «немножко помечтать» и обсудить возможность открытия нового маршрута. 
- Поскольку очень много говорят о Волгоградско-Волжской транспортной агломерации и необходимости постоянного транспортного сообщения между этими двумя городами, мы предлагаем такой вариант – а что,  если перевести муниципальный маршрут №14 в межмуниципальный, и продлить его до остановки ул.Грамши в Волгограде? Интервал движения может составить минут семь, а время работы - до 22 00 ч., - написал представитель автоколонны. 
По мнению Игоря Медведева, пассажир получает возможность доехать до центра Волгограда хоть по Первой, хоть по Второй продольных магистралях, пересев с маршрута №14 на улице Грамши на троллейбусы.
Стоимость проезда до центра Волгограда с пересадками тогда составит 70 рублей – 35 рублей по Волжскому и 35 – по Волгограду.  А с остановки «Улица Грамши» можно будет доехать до основных мест Волжского за 35 рублей при условии бесплатной пересадки. 
Игорь Александрович перечислил и другие плюсы в случае запуска такого маршрута – в этом случае он получит статус межмуниципального и получит более стабильное финансирование из бюджета области. Кроме того, по пути следования маршрута №14 можно будет организовать новую остановку около гипермаркета «Леруа Мерлен» по направлению к Волгограду, на отсутствие которой уже давно жалуются пассажиры. 
Предложение представителя автоколонны вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые полностью поддержали идею руководителя муниципального предприятия, однако нашлись и те, кто выступил против, аргументируя, что в таком случае волжане могут получить проблемы с автобусом №14, который связывает новую и старую части города, в черте Волжского, например, если на плотине Волжской ГЭС будут возникать пробки. 
Ранее, напомним, группа активистов из Волгограда предлагала запустить троллейбус, который бы связывал Волжский с областным центром. Между тем, областные власти уже неоднократно заявляли о намерении существенно сократить схемы движения  пригородных маршруток Волжский-Волгоград, что вызвало недовольство пассажиров. 
Фото администрации Волжского

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